Bolulu Fenerbahçeliler Düzce’ye akacak

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2017-2018 futbol sezonuna 27 Haziran Salı günü başlayacak.

Haber: Gökhan Aksoy

Fenerbahçe futbol takımı Can Bartu Tesisleri’nde bir araya gelecek ve Teknik Direktör Aykut Kocaman ve ekibinin yönetiminde ilk antrenmanını yapacak.

Fenerbahçe, İstanbul’da tamamlanacak çalışmalarının ardından 1 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’ne hareket edecek. 1 hafta boyunca Düzce’de kamp yapacak olan sarı lacivertli ekip , 8 Temmuz Cumartesi günü Düzce Stadı’nda Romanya’nın CS Juventus Bucuresti takımı ile yapacağı özel maç sonrası İstanbul’a dönecek.

Sezon öncesi çalışmaları kapsamında 11 Temmuz Salı günü İsviçre’nin Lozan şehrine hareket edecek olan Fenerbahçe, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar burada kamp yapacak ve bu süre zarfında toplamda 4 hazırlık maçı oynayacak. Takımımız, sırasıyla 12 Temmuz Çarşamba günü Portekiz’in Sporting Lizbon CP, 15 Temmuz Cumartesi günü Fransa’nın Olympique Marsilya, 17 Temmuz Pazartesi günü İspanya’nın Athletic Club Bilbao ve 19 Temmuz Çarşamba günü Fransa’nın AS Monaco takımlarıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına ise 27 Temmuz 2017 tarihinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk sınavında çıkacak.