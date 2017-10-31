 eryaman escort , ankara escort bayan, escort ankara, bursa escort - ankara escort
  • BIST 109.326
  • Altın 154,840
  • Dolar 3,7724
  • Euro 4,3910
  • Bolu 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C

Bolulu sporcularımız Ak Sarayda

»
Bolulu sporcularımız Ak Sarayda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ak Saray'da verilen Resepsiyonu’na Bolulu Milli okçularımız Ömer Aşık ve Merve Nur Eroğlu’da katıldı.

Haber: Erol Değirmenci

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu, iş, sanat, spor ve siyaset dünyasının önemli isimleri ile örnek vatandaşları bir araya getirdi. Aksaray’da gerçekleşen Cumhuriyet Resepsiyonuna Bolulu MilliParalimpik Okçularımız Ömer Aşık ve Merve Nur Erdoğdu’da davet üzerine katıldılar. Başarılı milli okçularımız Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenlenen Resepsiyona davet edildikleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını belirti. Bolulu sporcularımız ayrıca bu süre zarfında onlara her daim destek ve yardımlarını eksik etmeyen herkese teşekkür edip onların bu desteklerini boşa çıkarmayacaklarını belirtti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oyundan ziyade kazanmak önemliydi31 Ekim 2017 Salı 10:42
  • Şampiyonun adı Bilim Okulları31 Ekim 2017 Salı 10:41
  • Nereye?31 Ekim 2017 Salı 10:38
  • Hoca değişti takım değişmedi30 Ekim 2017 Pazartesi 19:06
  • Samsun evinde farklı kazandı30 Ekim 2017 Pazartesi 09:38
  • Bornova’Bağlantıda sessizlik bozulmadı30 Ekim 2017 Pazartesi 09:37
  • Balıkesirspor yine fark yarattı30 Ekim 2017 Pazartesi 09:35
  • Teniste heyecan sona erdi30 Ekim 2017 Pazartesi 09:33
  • Rakibimiz 2 Kasım’da belli olacak30 Ekim 2017 Pazartesi 09:31
  • Sultanlara Bursa freni30 Ekim 2017 Pazartesi 09:29
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim