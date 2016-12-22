Bolulular, belediye hizmetlerinden memnun

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, hasta ziyaretleri nedeniyle Yukarısoku Mahallesi’nde yaşayan Çalışkan ailesinin kapısını çaldı. 91 yaşındaki Cemalettin Çalışkan’a geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Yılmaz’a Çalışkan ailesi büyük ilgi göste

Yaşlı adamın gelini 57 yaşındaki Müzeyyen Çalışkan, “Bugüne kadar o makama kimler geldi geçti, Bolu’ya ne kattılar?” sözleriyle Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a teşekkür etti.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce organize edilen program dâhilinde çeşitli sağlık sorunları bulunan 5 kişiyi kaldıkları evlerinde ziyaret etti. Beraberindeki hasta ziyaretleri heyeti ile Yukarısoku Mahallesi’nde oturan Çalışkan ailesini ziyaret eden Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, bir araya geldiği 91 yaşındaki Cemalettin Çalışkan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Zorda olan vatandaşlarımıza destek oluyoruz”

Yaşlı adamın oğlu ve gelini büyük ilgi gösterdiği Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve beraberindekilere çay ikramında bulundu. Mehmet-Müzeyyen Çalışkan çifti ile sohbet eden Belediye Başkanı Yılmaz, diğer kurumlarla müşterek yürütülen hasta ziyaretleri sayesinde 8 yılda 3 binden kişiyi ziyaret ettiklerini belirtti. Yılmaz, devletin tüm kurumları ile vatandaşının her zaman yanında olduğunu vurgulayarak, “Zorda olan tüm vatandaşlarımıza imkânlar dâhilinde her türlü desteği vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Çalışanı takdir edeceksin”

Anlamlı ziyarette belediye çalışmaları da gündeme gelirken, Çalışkan ailesi, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı Bolu için yaptığı çalışmalardan dolayı kutladı. Semt pazarında kendi yetiştirdiği ürünleri satarak geçimini sağladığını belirten yaşlı adamın 57 yaşındaki gelini Müzeyyen Çalışkan, Bolu Belediyesi’nin son 12 yılda birçok önemli çalışmaya imza attığını söyledi. Çalışkan, “Çalışanı takdir edeceksin. Yaptığınız hizmetlerden memnun olmamak mümkün değil. Bugüne kadar o makama kimler geldi geçti, Bolu’ya ne kattılar? O tüneli sizden başka kim yapardı ki… Şahsen ben belediye başkanı olsam ona cesaret edip yapamazdım. O nedenle Allah sizden razı olsun” diyerek Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Müzeyyen Çalışkan’ın sözleri üzerine Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da Çalışkan ailesine teşekkür etti.