Bolu’nun 1’incisi her şeyi anlattı

Geçtiğimiz ay yapılan YGS’de Türkiye’de eşit ağırlık bölümünde 53’üncü, sayısal bölümünde 188’inci ; Bolu’da ise 1. olan Bolu Final Okulları öğrencisi Mertcan Boz (18), zorlu sınav maratonuna nasıl hazırlandığını anlattı.

HABER: Erol Değirmenci

Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Bolu Final Okulları Bolu’nun gururu olmaya devam ediyor. Bolu Final Okulları öğrencisi Mertcan Boz, geçtiğimiz ay yapılan YGS’de Türkiye’de eşit ağırlık bölümünde 53’üncü, sayısal bölümünde 188’inci, Bolu’da 1’inci oldu. Mertcan Boz, yakaladığı bu önemli başarı sonrasında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Koç Üniversitesi gibi Türkiye’nin kaliteli eğitim kurumlarında elektrik ve elektronik mühendisliği okumak istediğini belirtti.

Annesi ev hanımı, babası ise emekli olan YGS Bolu 1.’si Mertcan Boz, zorlu sınav maratonunda ailesinin vermiş olduğu destekleri anlatarak, “Ailem bu süreçte hep yanımdaydı. Desteklerini hep hissettirdiler. Maddi ve manevi her anlamda yanımda olup başarılı olmamda en büyük katkıyı sağladılar. Onlara çok şey borçluyum. Verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bolu Final Okulları öğrencisi Mertcan Boz, kazandığı başarı sonrasında yaptığı açıklamada YGS sürecinde nasıl çalıştığı hakkında bilgi vererek tavsiyelerde bulundu. Boz açıklamasında şunları söyledi: “Sadece bir dersten özel destek alarak dershane desteği almadan çalıştım. Plan yaparak çalışmadım hiç. Gün içinde hangi derse çalışacağımı belirleyip ona göre derslere ağırlık veriyordum. Sınava sıkı çalıştığımı düşünüyorum. YGS bitti ama sırada LYS var. Bu yüzden çalışmaya ara vermeden devam ediyorum. Sosyal hayata sınav nedeniyle vakit ayıramıyorum. Geçen sene daha sosyal bir yaşantım vardı. Ancak bu yıl eğlenmeye vaktim olmuyor hiç.

Sınava yeni hazırlanacaklar için de tavsiyelerde bulunan Boz, “Genel olarak sosyal bilimler ile alakalı derslerimiz var. Sayısal alanda okuyan öğrenci arkadaşların bu dersleri sona bırakmaları gerekiyor. Bunun onlar için çok yararı olacağını düşünüyorum. YGS geçmiş olabilir ama sırada LYS var, bu yüzden çalışmalarına ara vermemeliler” diye konuştu.

Boz, açıklamalarının sonunda ise sınav esnasında yaşadıklarını anlatarak, “Sınav esnasında stresim yoktu dersem yalan olur. Ama diğer arkadaşlarıma göre daha sakindim. Bir an aşırı bir heyecana kapılınca elim ayağım tutuldu. Ancak daha önce girmiş olduğumuz deneme sınavları nedeniyle sakinleştim çok geçmeden. Matematik sorularını çözmek zaman alınca stres yaptım. Bu yüzden çok zorlandım Ancak buna rağmen en iyi puan aldığım ders matematik oldu. Sosyal bilgiler sorunlarında ise ilk başlarda çok zorlanmama rağmen şansımın da yardımı ile soruları cevaplayabildim” dedi.