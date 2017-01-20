  • BIST 83.067
  • Altın 146,530
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490
  • Bolu -2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C

Bolu'nun Gururu

»
Bolu'nun Gururu
Polislik meslek hayatına başladığından itibaren başarıdan başarıya koşan İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Bolu’nun Seben İlçesine kayıtlı Oğuz Çuhadar’a büyük ve çok önemli görev verildi.

 

 

Bu güne kadar polislik meslek hayatında başarıdan başarıya koşan ve hatta Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü görevinde bir çok başarıya imza atan daha sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan hatta buradaki başarılarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğü Yardımcılığına kadar getirilen Bolu’nun Seben İlçesine kayıtlı Çuhadır içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul C Bölgesinden sorumlu Emniyet Müdürü görevine getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan tarafından il ve il içi tayinler gerçekleştirildi. İkinci sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı olan hemşerimiz Çuhadar çok önemli bir göreve getirildi. Çuhadar A,B,C, olarak ayrılan üç bölgeden C Bölgesinin Emniyet Müdürü oldu. Çuhadar’ın C Bölgesi olarak adlandırılan Anadolu Yakasındaki Tüm İlçeleri kapsıyor. Ayrıca Çuhadar, 14 ilçede yaklaşık 4.7 milyon vatandaşa hakim olacak. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özbağ'dan öğrencilere karne hediyesi20 Ocak 2017 Cuma 15:19
  • ESKİ KAYMAKAM GÖZALTINA ALINDI20 Ocak 2017 Cuma 13:46
  • Teröristlerin yeni yöntemi20 Ocak 2017 Cuma 13:25
  • İZZET BAYSAL VAKFI ALAN ELLE VEREN ELİ BULUŞTURUYOR20 Ocak 2017 Cuma 12:15
  • Fransa'daki Başkanlık'tan üstün olacak20 Ocak 2017 Cuma 12:12
  • Binlerce öğrenci karnelerini aldı20 Ocak 2017 Cuma 12:06
  • DOĞALGAZ PANİĞİ20 Ocak 2017 Cuma 11:34
  • Sinan Ay teşekkür etti20 Ocak 2017 Cuma 11:10
  • Başkan, basın emekçilerinin gününü kutladı20 Ocak 2017 Cuma 11:06
  • Mesleki sınavlar devam ediyor20 Ocak 2017 Cuma 11:01
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim