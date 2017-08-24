Bolu’nun gururu Final’den

Bolu Final Temel Lisesi 2017 ÖSYS sonuçlarına göre MF puan türünde Türkiye’de ilk yüze girerek Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’ni kazanan Bolu birincisi öğrencisi Mert Can Boz’u ödüllendirdi.

Haber: Bulut ALTUNDAL

2017 ÖSYS sonuçlarına göre Bolu’nun yine gurur tablosunu oluşturan Final Temel Lisesi, MF puan türlerinde Türkiye’de ilk yüze giren ve Bolu birincisi olan öğrencisi Mert Can Boz için ödül töreni düzenledi. Mert Can Boz, 2017 LYS sonuçlarına göre Türkiye’de MF-1 puan türünde 88, MF-2’de 113, MF-3’te 99, MF-4’te ise 94. olarak Bolu’nun gururu oldu.

Final Temel Lisesi terasında düzenlenen törene başarılı öğrenci Mert Can Boz ve ailesi ile öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Törende konuşan Final Temel Lisesi Fatih Karataş, Mert Can’ı hem Bolu birinciliği hem de Türkiye’de genelinde elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. Düzenlenen tören için öğretmenlerine teşekkür eden Mert Can Boz ise, gelecek yıl sınava hazırlanacak öğrenci arkadaşlarına tavsiyelerde bulunarak başarmak için çok çalışmanın önemli olduğunu ifade etti. Mert Can’ı başarısından dolayı cep telefonu ile ödüllendiren Fatih Karataş, başarılarının devamını diledi. Tören öğretmen ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.