Bolu’nun muhteşem sesi

Harika Seryal Baysan 29 Eylül 1991’de Bolu’da doğdu. Küçük yaştaki müzik merakı ve ilgisi onu Türkiye’nin en güçlü sesleri arasına soktu. 26 yaşındaki genç sanatçı Baysan, Güzelim isimli şarkıyı Atiye ile birlikte düet yaptı ve muhteşem sesiyle otoriterle

Müziğe melodi çalarak başlayan ve o günden sonra hiçbir zaman müzikten kopmayan Harika Seryal Baysan, Atiye ve Sertap Erener’i kendisine örnek aldığını belirterek şu na kadar olan hayatını şu şekilde gazetemize özel olarak anlattı. İşte Harika’nın kendi ağzından hayatı:

İlkokul 3’e kadar Bolu’daki Özel Gürtan İlköğretim Okulu’nda okudum, deprem olduktan sonra anneannemlerle Bilecik’e taşındık ve 5. sınıfa kadar Bilecik Edebali İlköğretim Okulu’nda okumaya devam ettim. Daha sonra Bolu’ya döndüm ve 6. sınıftan 8. sınıfa kadar Bolu Gazipaşa Ortaokulu’nda okudum. Liseyi Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi’nde tamamladım. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümünü kazandım. Burada okumaya devam ederken 2014’te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Tiyatro bölümüne kabul edildim. Ocak ayında Boğaziçi Üniversitesinden mezun oldum ve hala konservatuvarda okumaya devam ediyorum.

Müziğe ilgim ilkokulda melodika ile başladı. Sonrasında ortaokulda korolarda yer almaya başladım, koroların içinde solo performanslarım da oldu. Lisenin başında da gitar çalmayı öğrenmek istedim ve kursa gittim. Ama hep müzik yapmak, şarkı söylemek istediğimi lisede yer aldığım gruplar sayesinde anladım. Üniversitede de çeşitli korolarda söyledim, bazı gruplarda solistlik yaptım.

Şu anda Atiye ile olan düetimizin benim sosyal medyamda görüntülenme sayısı 3bin civarında. Yapı Kredi henüz kendi youtube hesabından videomuzu yayınlamadı, o da yakınlarda gelecek. Number1 kanallarında da 5 gündür gösterimde.

Kendim şarkı sözü yazıyorum, beste yapıyorum, onlar alternatif tarzda diyebilirim. Beğendiğim tarz ise genellikle yabancı pop ve r&b.

Hedefim, duygularımı müzik yolu ile herkese duyurabilmek ve insanlarla ortak bir hissi paylaşabilmek.

Türk isimlerden Sertab Erener, Atiye, Ceylan Ertem, Yıldız Tilbe gibi sanatçıları çok beğeniyorum. Yabancılardan ise Madonna, Dua Lipa, Beyonce, Justin Timberlake ve daha birçok sanatçıyı severek takip ediyorum. Madonna’yı kendime örnek alıyorum, duygularını özgürce ifade ediş biçimini, sahne şovlarını çok seviyorum.

Yurt dışı çalışması olsun isterim tabi ki. Annem Londra’da yaşıyor, şansım olursa ileride orada bir kayıt yapmayı da düşünebilirim.