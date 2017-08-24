Bolu’nun simgesi vazo mu?

Sanayi kavşağındaki vazo sembolünün Bolu’nun simgesi olup olmadığı tartışmalara neden oldu.

Özel Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Bolu Belediyesi tarafından Sanayi Kavşağına aylar önce dikilen vazo sembolü büyük eleştirilere neden oluyor. Vazonun Boluyla bir ilgisi olmadığını vurgulayan çevredeki vatandaşlar bu dönel kavşağa Ankara-İstanbul ve İstanbul-Ankara güzergahlarından seyir edecek sürücülerin görebileceği çift taraflı İzzet Baysal anıtının dikilmesini istediler.

Yapılacak anıtın üzerine de; “Bolu’nun hayırsever işadamı Bolu’nun babası İzzet Baysal şehrine hoş geldiniz” cümlesinin yazılmasını isteyen vatandaşlar; “İzzet Baysal’ın anıtı Sanayi kavşağına dikilmesi gerekir. Yoldan geçen insanlar bu anıtı görmeli ve İzzet Baysal Babamızı yakından tanımalılar. Böylesine değerli hayırsever rahmetli bir insanın heykeli bu dönel kavşakta olmalı. Hem de çok anlamlı olur. Yakında bu bölgede Adliye binası da devreye girecek ve yoğunluk çok olacağından kesinlikle İzzet Baysal Babanın anıtını burada görmek istiyoruz. Şehrimizin en önemli kavşağında anlamsız bir vazonun hiçbir değeri yok ve Bolumuzu da simgelemiyor” diyerek Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’dan istekte bulundular.