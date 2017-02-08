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Bolu’nun yüzmedeki gururları

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Bolu’nun yüzmedeki gururları
4-5 Şubat 2017 tarihinde Sinop'ta Düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek final müsabakalarında Bolu İl Karmasında yer alan Boss Yüzme Spor Kulübü Sporcuları Bolu'muzu ve kulüplerini en iyi şekilde temsil ettiler.

Haber: Uğur BALABAN

2015 Nisan ayında kurulan Boss Yüzme Spor Kulübü katıldıkları  ilk il dışı müsabakalarında büyük bir başarı elde ederek Bolu’nun yüzmede gururu oldular. Kulüp Başkanı ve Baş Antrenörü Çiğdem Becikoğlu  takım ruhu,çalışma azmi ve inancı  ile daha nice başarılara imza atacağını gösterdi. Yarışmalara Boss Yüzme Spor Kulübünden 7 sporcu ile katılıp 5 sporcu kürsü yapmıştır.2 sporcumuz ise yine Bolu ilimize puan kazandırdı.

Tuana Çelik 1 Altın 2 Gümüş 1 Bronz Madalya 

Bahadır Oruçoğlu 2 Bronz Madalya 

Ahmet Alp Yücedağ 1 Gümüş Madalya 

Nisanur Yegül 1 Bronz Madalya 

Duru Özfidan 2 Gümüş Madalya 

Nehir Yade Karaduman ve Aybüke Ela Çobanoğlu 

Becikoğlu, “Bolu İl Karması  olarak bütün sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. 11-12 Mart tarihleri arasında Samsun’da yapılacak olan yarı final başarılarımızın devamını diliyorum” dedi.

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