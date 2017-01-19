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Boluspor 40 gündür kazanamıyor

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Boluspor 40 gündür kazanamıyor
Boluspor ligde ve kupada tam 40 gündür ve 6 maçtır galibiyeti unuttu. Kırmızı-beyazlılar bu süreçte sahadan 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Kırmızı-beyazlı temsilcimiz Boluspor resmi maçlarda 10 Aralık’tan bu yana galibiyete hasret. Ligde 3 maçtır kazanamayan Boluspor, kupada da 3 maçtır kazanamıyor. Son galibiyetini ligde Adana Demirspor maçında 2-1 ile deplasmanda alan temsilcimizin o gün bugündür ne ligde ne de kupada yüzü gülmedi. Boluspor bu süreçte kalesinde 14 gol görürken rakip filelere sadece 4 gol gönderdi. Ligde 3 maçta sadece 1 puan alan ekibimiz kupada ise aynı periyotta 2 puan alabildi. İşte Boluspor’un son 6 resmi maçtaki ilginç ve düşündürücü istatistiği:

17 Aralık Şanlıurfaspor 4 – Boluspor 0

20 Aralık Boluspor 1 – Beşiktaş 1

24 Aralık Boluspor 1 – Y.Malatyaspor 5

27 Aralık Beşiktaş 2 – Boluspor 0

14 Ocak Manisaspor 2 – Boluspor 2

17 Ocak Boluspor 0 – Kayserispor 0

 

 

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