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BOLUSPOR AŞKINA DÜŞTÜLER YOLLARA

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BOLUSPOR AŞKINA DÜŞTÜLER YOLLARA
Boluspor 17.haftada Manisaspor’a konuk oldu. Maçın ilk yarısını önde kapatan Kırmızı Beyazlı ekip ikinci devrede arka arkaya gelen gollerle geriye düştü. 90+3 de golü bulan Boluspor Manisa’dan 1 puanla yola çıktılar.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor’u Kırmızı Beyazlı teknik heyet ve taraftar Manisa da yalnız bırakmadılar. Taraftar grupları hafta içi Manisaspor deplasmanı için ortak çağrı yaptılar. Manisa’ya az sayıda giden Kırmızı Beyazlı taraftarlar Boluspor’lu oyunculara desteklerini hiç kesmediler. Boluspor’un önde kapattığı ilk yarıda taraftar tezahüratlarıyla takıma destek verdi. Boluspor arka arakaya gelen gollerle mağlup tarafa düştüğü anlarda taraftar takıma moral oldu. Kırmızı Beyazlı teknik heyet Antalya Belek’teki kampda Boluspor takımını bir an olsun yalnız bırakmadılar. Manisaspor maçı için Manisa’ya gelen teknik heyet Boluspor’un pozisyonlarında hop kalktılar hop oturdular.

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