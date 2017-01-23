BOLUSPOR CAMİASI MERAKLA BEKLİYOR

TFF 1. ligin 10. haftasından sonra ligde düşüşüne engel olamayan Boluspor'da kadroda bir türlü oturmadı. Sakatlıkların devam etmesi yeni transferlerin hazır olmayışı ikinci yarıya da kötü başlamamıza neden oldu.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Devre arası 6 oyuncuyu kadrosuna katan ancak bu oyuncularında hazır olmayışı Boluspor'u son Manisaspor maçının ardından Sivasspor maçında da etkiledi. Yeni transferlerden 5'i ilk on birde sahaya çıkarken Mitchel kulübede yer aldı ve oyuna sonradan oyuna dahil oldu. Anco'nun sakatlığının yeni geçmesi, Santos'un 18'de olmaması sonrası, Boluspor yine yeni bir kadro ile çıktığı maçtan puansız ayrılmak zorunda kaldı. Boluspor camiası maç eksiği bulunan bu isimlerin ne zaman hazır olacağını merakla bekliyor.

Manisa'da 4 Sivas'ta 5

Fuat hoca Manisaspor maçında bu 6 isimden Alim, Abdülkadir, Guido ve Misa Sinan'a ilk on birde şans vermişti. Kadir Bekmezci ve Mitchell o maçta sonradan oyuna girmişlerdi.