  • BIST 83.124
  • Altın 147,600
  • Dolar 3,7839
  • Euro 4,0578
  • Bolu 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C

BOLUSPOR CAMİASI MERAKLA BEKLİYOR

»
BOLUSPOR CAMİASI MERAKLA BEKLİYOR
TFF 1. ligin 10. haftasından sonra ligde düşüşüne engel olamayan Boluspor'da kadroda bir türlü oturmadı. Sakatlıkların devam etmesi yeni transferlerin hazır olmayışı ikinci yarıya da kötü başlamamıza neden oldu.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Devre arası 6 oyuncuyu kadrosuna katan ancak bu oyuncularında hazır olmayışı Boluspor'u son Manisaspor maçının ardından Sivasspor maçında da etkiledi. Yeni transferlerden 5'i ilk on birde sahaya çıkarken Mitchel kulübede yer aldı ve oyuna sonradan oyuna dahil oldu. Anco'nun sakatlığının yeni geçmesi, Santos'un 18'de olmaması sonrası, Boluspor yine yeni bir kadro ile çıktığı maçtan puansız ayrılmak zorunda kaldı. Boluspor camiası maç eksiği bulunan bu isimlerin ne zaman hazır olacağını merakla bekliyor.

Manisa'da 4 Sivas'ta 5

Fuat hoca Manisaspor maçında bu 6 isimden Alim, Abdülkadir, Guido ve Misa Sinan'a ilk on birde şans vermişti. Kadir Bekmezci ve Mitchell o maçta sonradan oyuna girmişlerdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • BOLUSPOR CAMİASI MERAKLA BEKLİYOR23 Ocak 2017 Pazartesi 10:26
  • Kalan maçların çoğu Bolu'da23 Ocak 2017 Pazartesi 10:21
  • Uluslararası turnuva Bolu'da..23 Ocak 2017 Pazartesi 10:19
  • Bandırma'da ses yok!..23 Ocak 2017 Pazartesi 10:15
  • Göz-göz son anda yakalandı: 2-223 Ocak 2017 Pazartesi 10:11
  • Ümraniye yine kazandı: 1-023 Ocak 2017 Pazartesi 10:08
  • Teknik adamlar değerlendirdi23 Ocak 2017 Pazartesi 09:00
  • Boluspor`da Şok İddia22 Ocak 2017 Pazar 17:41
  • Boluspor büyük yara aldı: 3-122 Ocak 2017 Pazar 15:52
  • Sivas'a çıkartma22 Ocak 2017 Pazar 15:31
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim