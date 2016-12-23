Boluspor okul ziyaretlerine devam

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, Yurtdışı Koordinatörü ve Proje ve Yatırım Sorumlusu Hakkı Öztabağ, Bolu'daki 9 liseyi ziyarette bulundu.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Lise öğrencilerinin Boluspor maçlarında sayılarını artırmak amacıyla ziyarette bulunan Başkan Necip Çarıkcı, sırasıyla Mimar İzzet Baysal, Bolu Anadolu Lisesi, Emine Mehmet Baysal Lisesi, Canip Baysal Lisesi, Bolu Spor Lisesi, Mustafa Çizmeci Anadolu Lisesi, İzzet Baysal Anadolu Lisesi, İzzet Baysal Turizm ve Otelcilik Lisesi ve Final Özel Okulları'nı ziyaret ederek, Okul Müdürleri ve taraftar temsilcisi öğrenciler ile bir araya geldi. Ziyaret edilen okullara afişler asılarak, maçlara gelmek isteyen öğrenciler için kombine kampanyası düzenlendi.