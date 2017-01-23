BOLUSPOR TARAFTARINI BAŞKAN KARŞILADI

Boluspor'un haftasonunda oynadığı Sivasspor maçı için Sivas'a giden Boluspor taraftarını başkan Necip Çarıkcı ve yönetici arkadaşları karşıladı..

Haber : Erdal Tanrıverdi

Ligin 18. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Boluspor'u taraftarı yalnız bırakmadı. Cumartesi gecesi yola çıkan kırmızı beyazlı taraftarlar Sivas'a sağ salim ulaşırken, maç için Sivas'ta bulunan Boluspor yönetimi de kırmızı beyazlı taraftarlarla bir araya geldiler. Şehre girişte kırmızı beyazlı taraftarları karşılayan Boluspor yönetimi kırmızı beyazlı taraftarlara bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorarlarken, takımı yalnız bırakmadıkları için teşekkür ettiler. Yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar Sivas maçı öncesi hatıra fotoğrafı çektirdiler.

BOLUSPOR NEREDE ONLAR ORADA

Boluspor taraftarı takımı, ligin 18.haftasında konuk olduğu Sivasspor maçında da yalnız bırakmadı. Gece saatlerinde yola çıkan 100 kişilik Kırmızı Beyazlı taraftarlar 10 saatlik yolculuğun ardından Sivas’a ulaştılar. Sivas sokaklarında maç saatini beklen Boluspor taraftarları hatıra fotoğrafları çektirdiler. Maçın başlama saatinde stat da yerini alan Kırmızı Beyazlı taraftarlar -8 derecede takımlarına destek verdiler. Maçtan alınan mağlubiyetle birlikte Boluspor taraftarı üzgün bir şekilde Bolu’ya gelmek için yola çıktılar.