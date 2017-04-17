Mengen’den yetişen işadamı Nejat Aydın yıllar önce Boluspor ve Mengenspor’da futbol oynadığını söyledi.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’da öğrenciyken bulaşık yıkayarak başladığı iş hayatında zirveye ulaşan İşadamı Necat Aydın hazır yemek üretiminde ülkemizin en önemli isimlerinden biri oldu. Hürriyet Gazetesinin E-kobi sayfasına konuk olan Necat Aydın Bolu’da öğrenciyken Boluspor kulüp müdürünün restoranında bulaşık yıkayarak iş yaşamına adım attığını söyledi. Aydın, ilginç yaşam öyküsünün tüm ayrıntılarını kendisiyle yapılan röportajda anlattı. Aydın, “Beden eğitimi öğretmeniyim. Bolu’da öğrenciyken Boluspor ve Mengenspor’da futbol oynadım. Futbolcu olarak maaşımız çok azdı. Part time olarak kulüp müdürünün restoranında bulaşık yıkıyordum. Öğlen ve akşamları bedava yemek için bulaşıkları yıkardık. Kepçe yağcılığı da yapardım. Sonra İstanbul’a geldik. Merhum Galatasaraylı Metin Kurt ile birlikte çok koşturduk. Tophane’de bir amatör kulüpte de futbol oynadım. Metin Kurt’un yemek fabrikası vardı. O, fabrikayı satınca Kayseri’ye hoca olarak gitti yolumuz ayrıldı. 1983’ten itibaren yemek fabrikasında çalışmaya devam ettim. Bu arada Gölcükspor şampiyonluk istiyordu ve beni istediler. Ben de parayı peşin istedim aldım ve gittim. O yıl Gölcükspor şampiyon oldu. İstanbul’a döndüm ve o parayla bir yemek fabrikasına ortak oldum. Sonra kalan hisseleri de bana sattılar. Bir süre sonra Kağıthane’de kendim bir yemek fabrikası inşa ettim ve adını da Parıltı koydum. Şirketler arası futbol turnuvalarında futbol oynamaya da devam ettim” dedi.

Kaynak : Hürriyet