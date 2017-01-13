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Boluspor Yollarda

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Boluspor Yollarda
Boluspor TFF 1. Lig 2016-17 sezonunun 2. yarısının start alması ile beraber yollara düşecek. Kırmızı beyazlılar bir ay içerisinde kupa maçları dahil 7 karşılaşma oynayacak.
Haber: Adem ÇELEN
İlk olarak bu hafta sonu Manisa (573km) deplasmanına gidecek olan Boluspor daha sonra kupada evinde Kayserspor`u konuk edecek. Kırmızı beyazlıların arka arkaya Sivasspor (622km)ve Darıca Gençlerbirliği (214km) ile deplasmanda karşılaşırken yaklaşık 3 hafta sonra ligde Elazığspor ile Bolu Atatürk Stadyumu`nda karşılaşacak. Devrenin ilk yarısında 2-0 mağlup olduğu Mersin İ.Y (678km) ile Mersin`de mücadele edecek olan Boluspor bu maçla toplam bir ay içerisinde 2087 km yol katetmiş olacak.
Ligde sezonun ikinci yarısının ilk 2 maçını deplasmanda oynayacak olan kırmızı beyazlı ekip kalan 18 haftada 9 deplasman maçı oynayacak. 
İşte 5 haftalık programda Boluspor maçları;
17.Hafta | Manisaspor - BOLUSPOR
14 Ocak 2017 - Cumartesi | Saat: 18:30 | Manisa 19 Mayıs Stadı
18.Hafta | Sivasspor - BOLUSPOR
22 Ocak 2017 - Pazar | Saat: 16:00 | Yeni 4 Eylül Stadı
19. Hafta | BOLUSPOR - Elazığspor 
29 Ocak 2017 - Pazar | Saat: 13:00 | Bolu Atatürk Stadı
20. Hafta | Mersin İdmanyurdu - BOLUSPOR
11 Şubat 2017 - Cumartesi | Saat: 18:30 | Mersin Stadı
21.Hafta | BOLUSPOR - Ümraniyespor
19 Şubat 2017 - Pazar | Saat: 13:00 | Bolu Atatürk Stadı
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