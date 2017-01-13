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- Boluspor Yollarda
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Boluspor Yollarda
Boluspor TFF 1. Lig 2016-17 sezonunun 2. yarısının start alması ile beraber yollara düşecek. Kırmızı beyazlılar bir ay içerisinde kupa maçları dahil 7 karşılaşma oynayacak.
17.Hafta | Manisaspor - BOLUSPOR
18.Hafta | Sivasspor - BOLUSPOR
19. Hafta | BOLUSPOR - Elazığspor
20. Hafta | Mersin İdmanyurdu - BOLUSPOR
21.Hafta | BOLUSPOR - Ümraniyespor
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