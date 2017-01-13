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Boluspor Yollarda

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Boluspor Yollarda
Boluspor TFF 1. Lig 2016-17 sezonunun 2. yarısının başlaması ile beraber yollara düşecek. Kırmızı beyazlılar bir ay içerisinde kupa maçları dâhil 7 karşılaşma oynayacak

Haber: Adem Çelen

İlk olarak bu hafta sonu Manisa (573km) deplasmanına gidecek olan Boluspor daha sonra kupada evinde Kayserspor`u konuk edecek. Kırmızı beyazlıların arka arkaya Sivasspor (622km)ve Darıca Gençlerbirliği (214km) ile deplasmanda karşılaşırken yaklaşık 3 hafta sonra ligde Elazığspor ile Bolu Atatürk Stadyumu`nda karşılaşacak. Devrenin ilk yarısında 2-0 mağlup olduğu Mersin İ.Y (678km) ile Mersin`de mücadele edecek olan Boluspor bu maçla toplam bir ay içerisinde 2087 km yol kat etmiş olacak.

Ligde sezonun ikinci yarısının ilk 2 maçını deplasmanda oynayacak olan kırmızı beyazlı ekip kalan 18 haftada 9 deplasman maçı oynayacak.

İşte 5 haftalık programda Boluspor maçları;

17.Hafta | Manisaspor - BOLUSPOR

14 Ocak 2017 - Cumartesi | Saat: 18:30 | Manisa 19 Mayıs Stadı

18.Hafta | Sivasspor - BOLUSPOR

22 Ocak 2017 - Pazar | Saat: 16:00 | Yeni 4 Eylül Stadı

19. Hafta | BOLUSPOR - Elazığspor

29 Ocak 2017 - Pazar | Saat: 13:00 | Bolu Atatürk Stadı

20. Hafta | Mersin İdmanyurdu - BOLUSPOR

11 Şubat 2017 - Cumartesi | Saat: 18:30 | Mersin Stadı

21.Hafta | BOLUSPOR - Ümraniyespor

19 Şubat 2017 - Pazar | Saat: 13:00 | Bolu Atatürk Stadı

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