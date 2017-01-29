Boluspor'a bir şok daha: 1-2

TFF 1.Ligin 19.haftasında Boluspor-Elazığspor ile karşılaştı. Gerilimli maçı 2-1 kaybeden Boluspor zirvenin çok uzağında kaldı. Boluspor'un tek golü Poepon'dan geldi.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Mücadele öncesi Bolusporlu taraftarların yer aldığı Maraton Tribünü cezalı olduğu için büyük boşluklar vardı. Taraftarlar maçın hemen öncesinde Bolusporlu ve Elazığsporlu oyuncuları hep berabere tribüne çağırarak fair play örneği gösterdi. Bolusporlu taraftarlar maçtan önce İzmir Marşını da söyledi. İlk yarı sonunda takıma ve Fuat Çapa'ya taraftarlar tepki gösterdi. 77.dakikadan itibaren Bolusporlu taraftarlar takıma alkışlı tepkide bulundu. Kırmızı-beyazlılar maçı 2-1 kaybederek haftalar süren kötü gidişi yine durduramadı. Bu maçla beraber lige 1 hafta kupa arası verildi.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Caner Ak, Candaş Elbi, Murar Temel, Sinan Derecei

Boluspor: Soner, Alim, Diarra, Poepon, Guido, Abdulkadir, Furkan (81.dk.Ramazan), Jansen, Kadir (53.dk.Burak), Cengiz Umut (65.dk.Musa Sinan), Vrede

Elazığspor: Serdar, Cajic, Traore (90.dk.Mesut), Onur, Timur Bayram (67.dk.Binya), Hakan, Kehinde, Mehmet Yiğit (77.dk.Mehmet Ozan), Çağrı, Murat, Wellington

Goller: 31.dk.Hakan; 45.dk.Kehinde (Elazığspor), 85.dk.Poepon (Boluspor)

Sarı Kartlar: 14.dk.Kadir, 35.dk.Alim, 84.dk.Burak, 90.dk.Ramazan, 90.dk.Guido (Boluspor), 89.dk.Hakan; 90.dk.Onur (Elazığspor)

Maçtan Dakikalar

9.dakika: Vrede'nin rövaşetasında top üstten auta gitti.

26.dakika: Guido cezasahası içinde sert vurdu, top savunmadan geri geldi.

31.dakika: Timur çapraz pozisyonda topla buluştu, vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

34.dakika (GOL): Kaleci Soner'in önde olduğunu gören Hakan cezasahasının hemen dışından sert ve düzgün vurdu takımını öne geçirdi: 0-1.

44.dakika: Kullanılan serbest vuruşta Alim kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.

45.dakika (GOL): Kullanılan serbest atışa iyi yükselen Kehinde farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Aynı dakika içinde Guido topu boş ağlara gönderemedi. Bu gol ilk yarının da skoru oldu.

55.dakika: Burak cezasahası dışından etkili vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

70.dakika: Kaleci ile karşı karşıya kalan Wellington'un vuruşunda top yandan auta gitti.

78.dakika: Diarra sol çaprazdan sert vurdu. Top üstten auta gitti.

85.dakika (GOOLL): Sağ taraftan Burak ortaladı, Poepon gelişine muhteşem vurdu ve farkı 1'e indirdi: 1-2. Kalan dakikalarda gol olmayınca kazanan konuk ekip oldu. Boluspor kupa arasından sonra Mersin İdmanyurdu'na konuk olacak.