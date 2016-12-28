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Boluspor'a ceza yolda

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Boluspor'a ceza yolda
Boluspor Kulübü ve Mamadou Diarra ligin 16.haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından PFDK ya sevk edildiler.

Haber: Uğur Balaban

TFF’den yapılan açıklamada; "Hukuk Müşavirliği'nce 27.12.2016 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporu aşağıda belirtilmiştir. Boluspor Kulübü'nün 24.12.2016 tarihinde oynanan Boluspor-Evkur Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Boluspor Kulübü futbolcusu Mamadou Diarra aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 25.12.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi

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