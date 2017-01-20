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Boluspor'a yemek jesti

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Boluspor'a yemek jesti
Öztürk Yemek işletme sahipleri Mustafa Öztürk ve Erdal Akalın, akşam yemeğinde Boluspor teknik heyeti, futbolcuları ve protokolü ağırladı.

Haber: Uğur Balaban

Öztürk Yemek işletme sahipleri Mustafa Öztürk ve Erdal Akalın’ın organize ettiği akşama yemeğine, Bolu Valisi Aydın Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven, Ağır Ceza Reisi Seydihan Han, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, Bolusporlu yöneticiler Sefa Meral, Hakkı Öztabağ, oyuncular ve teknik heyet katıldı. Güzel bir ortamda geçen akşam yemeğinde Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, Vali Aydın Baruş’a kırmızı beyazlıların devre arasında yaptığı yeni oyuncuları tanıttı. Vali Baruş, kaleci Soner Şahin’e maçlarda daha az gol yemesi konusunda uyarılarda bulundu. Kırmızı beyazlı oyuncular, birbirinden güzel yemekleri birer birer tatma imkanı buldu. Öztürk Yemek’in işletme sahipleri Mustafa Öztürk ve Erdal Akalın, Bolusporlu oyunculara davetlerini kırmayıp, geldikleri için teşekkür etti.

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