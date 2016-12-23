Boluspor`da Şok ayrılık iddiası

Boluspor`da sezon başında uzun uğraşlar sonucunda kadroya dahil edilen Halil Efe Özarslan ile yolların ayrıldığı iddia edildi.

Haber: Adem ÇELEN Boluspor`da 6 aylık cezasını kaldırdıktan sonra sözleşme imzalanan tecrübeli stoper, bu hafta hiçbir idmana katılmazken kupa maçında Beşiktaş kadrosundan da ismi çıkartıldı. Teknik Direktör Fuat Çapa, kupa maçlarında fazla forma şansı bulmayan oyunculara görev verirken bu isimler arasında olması beklenen Efe, kadroda yer almadığı görülmüş ve şaşkınlıkla karşılanmıştı. Ligde geride kalan 15 hafta da sadece 102 dakika sahada kalan 26 yaşındaki oyuncu, son olarak Adanademirspor karşısında kadroda yer almıştı. Şanlıurfaspor ve Beşiktaş maçlarında kadroda olmayan Efe Halil Özarslan`ın kendine takım aradağı iddia edilirken yönetim tarafından hiçbir açıklama yapılmadı. Bu oyuncu ile ilgili soruları yanıtsız bırakan Boluspor`da konuyla ilgili Pazartesi günü açıklama yapılması bekleniyor.