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Boluspor`da Şok ayrılık iddiası
Boluspor`da sezon başında uzun uğraşlar sonucunda kadroya dahil edilen Halil Efe Özarslan ile yolların ayrıldığı iddia edildi.
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