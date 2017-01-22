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Boluspor`da Şok İddia

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Boluspor`da Şok İddia
Boluspor`da üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından yönetim faturayı Teknik Direktör Fuat Çapa`ya kestiği iddia edildi.
 
Haber: Adem ÇELEN
Son olarak Adanademirspor maçında 3 puan alan ve yaklaşık 40 günlük galibiyet hasretinde Sivasspor maçında son veremeyen Boluspor`da Teknik Direktör Fuat Çapa ile yolların ayrılacağı kamuoyuna yansıdı. Yönetimden ve Teknik heyetten henüz açıklama gelmezken önümüzdeki günlerde kırmızı beyazlılarda hareketli saatler yaşanması bekleniyor.
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