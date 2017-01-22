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Boluspor`da Şok İddia
Boluspor`da üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından yönetim faturayı Teknik Direktör Fuat Çapa`ya kestiği iddia edildi.
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