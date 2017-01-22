Boluspor`da Şok İddia

Boluspor`da üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından yönetim faturayı Teknik Direktör Fuat Çapa`ya kestiği iddia edildi.

Haber: Adem ÇELEN Son olarak Adanademirspor maçında 3 puan alan ve yaklaşık 40 günlük galibiyet hasretinde Sivasspor maçında son veremeyen Boluspor`da Teknik Direktör Fuat Çapa ile yolların ayrılacağı kamuoyuna yansıdı. Yönetimden ve Teknik heyetten henüz açıklama gelmezken önümüzdeki günlerde kırmızı beyazlılarda hareketli saatler yaşanması bekleniyor.