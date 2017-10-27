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Boluspor’da yeni hocasını Fırtınada buldu

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Boluspor’da yeni hocasını Fırtınada buldu
Teknik Direktör Fuat Çapa ile yolların ayrılması sonrası Boluspor’da boşalan Teknik Direktörlük koltuğuna Sait Karafırtınalar getirildi.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Boluspor yönetimi tam kadro katıldı. İmza töreni öncesinde konuşan, Karafırtınalar, “Boluspor gibi köklü bir camiaya geldiğim için son derece mutluyum. Ligi ve oyuncuları yakından tanıyorum. Bundan sonra Boluspor’un başarısı için var gücümüzle çalışacağız” dedi. Boluwspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı ise, “Sait hocamızla uzun süredir tanışıyoruz. Kendisi yakından takip ettiğimiz başarılı isimlerden. Duruşu ve kişiliğiyle de takımımıza örnek olacak bir isim. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.

Daha önce Bucaspor, Karşıyaka ve Manisaspor gibi takımları çalıştıran Sait Karafırtınalar, kendisini Boluspor’a bağlayan imzayı attı.

 

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