  • BIST 87.394
  • Altın 146,142
  • Dolar 3,7389
  • Euro 4,0390
  • Bolu -6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -13 °C

Boluspor'u geri çevirdi

»
Boluspor'u geri çevirdi
Manisaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Metin Yüksel, devre arasında transferin en gözde ismiydi.

Haber: Barış Güzeltürk

1. Lig'den Boluspor ile Şanlıurfaspor'un çok iyi teklifler sunduğu Metin, bu teklifleri geri çevirerek takımda kalmayı tercih etti, taraftarların gönlünde taht kurdu.

Başkan Abdullah Mergen, uzun yıllar takımda olan bu oyuncunun, gelen ciddi teklifler karşısında maddiyatı düşünmeyip, takımda kalma kararı verip, takdirlik bir hareket yaptığının altını çizdi.

Bırakamazdım Gelen teklifleri doğrulayan takımın ikinci kaptanı Metin, "Teklifler çok cazipti. Ancak ayrılmayı hiç düşünmedim. Normalde tek taraflı fesih hakkımı kullanıp bedelsiz olarak da ayrılabilirdim; fakat takımın bana ihtiyacı olduğunu düşündüm. Manisaspor'da oynamaktan mutluyum. Burası yuvam gibi oldu. Manisaspor'u bir an önce hak ettiği yere getirmek istiyoruz" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin’de Bolu Maçı Öncesi Şok !02 Şubat 2017 Perşembe 13:35
  • Mersin'de son aday Cüneyt Karakuş02 Şubat 2017 Perşembe 13:34
  • Boluspor'u geri çevirdi02 Şubat 2017 Perşembe 13:32
  • Çetiner Hoca Üzdü02 Şubat 2017 Perşembe 13:30
  • Badminton’da büyük başarı02 Şubat 2017 Perşembe 13:26
  • Kimler geldi kimler geçti?01 Şubat 2017 Çarşamba 11:49
  • Liglere 11 Şubat'a kadar ara01 Şubat 2017 Çarşamba 11:48
  • Akabueze’den resmi imza01 Şubat 2017 Çarşamba 11:41
  • Cumali Gaziantep'e gitti01 Şubat 2017 Çarşamba 11:18
  • Sporcularımız Sakarya'da ter döktü01 Şubat 2017 Çarşamba 11:14
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim