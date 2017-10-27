Boluspor’undeplasmanda yüzü gülmüyor

Boluspor takımı, TFF 1. Lig’in 10. Haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olacak. İki ekip 30 Ekim Pazartesi günü saat 18.00’da Çaykur Didim Stadyumunda karşı karşıya gelecekler.

Çaykur Rizespor ve Boluspor daha önce lig bacında 8 kez karşı karşıya geldiler. Bu mücadelelerinin 5’ini Çaykur Rizespor kazanırken sadece 1 maçı Boluspor takımı kazanabildi. 2 maç ise eşitlikle son buldu Çaykur Rizespor ile Boluspor arasında oynanan bazı maçlarda alınan skorlar dikkatleri çekti. İki takımın oynadığı ilk 3 maçı 2-1’lik skorlarla bitti.Boluspor ile ÇaykurRizespor takımları ilk olarak 2009 / 2010 sezonunun ilk yarısında karşılaştılar. Rizede oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 1-0 kazanmıştı. Boluspor, Çaykur Rizespor karşısında en farklı mağlubiyetini 2011/2012 sezonunun ikinci yarısında sahasında 4-1 yenilerek aldı. Boluspor tek galibiyetini ise 2009/2010 sezonunun ikinci yarısındaki maçta sahasında 2-1 yenerek aldı. Aralarında oynanan maçlarda maçlar da 23 gol atıldı..Bu gollerin 14 tanesini Çaykur Rizespor takımı atarken 9 tanesini Boluspor attı. Oynanan maçlarda maç başına ortalama 2,87 gol kaydedildi

DEPLASMANDA GALİBİYETİMİZ YOK

Boluspor’unÇaykurrize toplam 4 deplasman maçı oynadı. Bu maçlarda Boluspor hiç galip gelemedi. Bu maçlardın 3 tanesini ev sahibi takım Çaykur Rizespor kazanırken 1 maç berabere bitti. Çaykur Rize’nin sahasında oynanan maçlarda kalelere toplam 11 gol atılmış. Bu gollerin 7 tanesini Çaykur Rize takımı atarken 4 golü Boluspor attı. Bu oynanan 4 maçta maç başına ortalama 2,74 gol düşüyor

BU OYUNCULARA DİKKAT

Bu sezon ligde Çaykur Rize’nin gol yükünü 4 oyuncu çekiyor. Rizespor’un bu sezon en çok gol atan oyuncusu 5 golle Samu olduğu görülürken, Samu’yu 3 golle Süleyman Koç ve 2 şer golle Özgür Çek ve LeonardKweuke takip ediyor. Boluspor Rize deplasmanında bu 4 oyuncuya dikkat edip önlem alması lazım.

Çaykur Rizespor ile Boluspor arasında oynanan 8 maçın sonucu ve sezonları şu şekilde;

2009/2010 Sezonu

30.08.2009: Çaykur Rizespor – Boluspor: 2 – 1

21.01.2010: Boluspor – Çaykur Rizespor: 2 – 1

2010/2011 Sezonu

21.11.2010: Çaykur Rizespor – Boluspor: 2 – 1

16.04.201: Boluspor – Çaykur Rizespor: 0 – 0

2011/2012 Sezonu

19.12.2011: Çaykur Rizespor – Boluspor: 2 – 2

06.05.2012: Boluspor – Çaykur Rizespor: 1 – 4

2012 / 2013 Sezonu

07.10.2012: Boluspor – Çaykur Rizespor: 1 – 3

23.02.2013: Çaykur Rizespor – Boluspor: 1 – 0