Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, AK Parti Bolu Milletvekilleri olarak Başkent'te güç birliğiyle gerçekleştirdikleri girişimin başarıyla neticelendiğini belirtti

Milletvekili Ali Erçoşkun "Sayın Başbakanımız, devletinin ve milletinin arkasında dimdik duran ve her şeyin en iyisine layık Bolu'ya 3 milyon TL ekstra yatırım ödeneği sağladı" dedi. Ercoşkun, bu önemli gelişmeyi Meclis'teki mesai arkadaşı Küpçü ile objektiflere yansıyan omuz omuza görüntüyle sosyal medya da takipçileriyle paylaştı.

Başkent'ten Bolu için çıkan bu yeni ekstra yatırım ödeneği gelişmesini kamuoyuna AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun açıkladı.

Milletvekili Ercoşkun, sosyal medya Facebook aracılığıyla takipçileriyle paylaştığı sevindirici gelişmeyi, "Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım beyden talep ettiğimiz ekstra yatırım ödeneği 3.000.000 TL olarak onaylandı. Ödenek önümüzdeki günlerde Özel İdare kasasına intikal etmiş olacak" ifadeleriyle aktardı.

"DEVLETİNİN VE MİLLETİNİN ARKASINDA DİMDİK DURAN BOLU HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR"

Ercoşkun'un bu sevindirici gelişme sonrası yaptığı değerlendirme de en az ödenek kadar takipçiler arasında beğeni ve takdir topladı. Sosyal medya da büyük beğeni ve paylaşım gören açıklamalarının devamında Ercoşkun, "Bolu'ya kazandırdığımız ekstra ödenek, Devletinin, Milletinin yanında dimdik duran ve her türlü hizmeti hak eden Bolumuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

AK VEKİLLERDEN OMUZ OMUZA MESAİ

Milletvekili Ali Ercoşkun, Başkent'teki bu önemli gelişmeyi sosyal medya da mesai arkadaşı Fehmi Küpçü ile objektiflere omuz omuza verdikleri görüntü ile takipçileriyle paylaştı. AK Partili iki milletvekilinin bu birlikteliği gün boyu sosyal medya da büyük beğeni gören paylaşımlar arasındaki yerini alması yanı sıra Ak vekillerin Bolu için Meclis'te gerçekleştirdikleri omuz omuza mesaiyi de gözler önüne serdi.