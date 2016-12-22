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BOLU’YA 3 MİLYONLUK EK ÖDENEK

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BOLU’YA 3 MİLYONLUK EK ÖDENEK
Bolu İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, ilimize yapılacak yatırımlarda kullanılmak üzere 3 Milyon TL’lik ekstra ödeneğin İl Özel İdaresine yatırılacağının müjdesini verdi.

Bolu İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer konu ile ilgili açıklamasında, “Bolu Milletvekillerimiz Sayın Ali Ercoşkun ve Sayın Fehmi Küpçü’nün ilimize yapılacak yatırımlarda kullanılmak için Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Beyden talep ettikleri 3 milyon liralık yatırım ödeneği önümüzdeki günlerde İl Özel İdaremiz hesaplarına geçecek. Bu ekstradan ödeneğin ilimize kazandırılmasında büyük emekleri olan Sayın Milletvekillerimize teşekkür ediyor, Bolu'muza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)

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