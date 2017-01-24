​Başkan Yardımcısı Davarcıoğlu, Bolu Rotary Kulübü üyeleri ile bir araya gelerek, Bolu Belediyesi’nin şehri geleceğe taşıyacak vizyon projelerini ve diğer çalışmalarını anlattı.

Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Bolu Rotary Kulübü'nün haftalık olağan toplantısına katıldı.

Davarcıoğlu, Kulüp Başkanı Aydoğan Tekin'in ev sahipliği ile Gazelle Otel’de gerçekleşen toplantıda bir sunum yaparak Bolu Belediyesi'nin çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Rotary üyelerine Bolu'nun vizyon projelerini anlatan ve soruları yanıtlayan Davarcıoğlu, "Bolu'yu seviyoruz. Şehrimizi daha yaşanılabilir bir hale getirmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

Projeler tam not aldı

Rotary kulübü üyeleri de sunumu ilgiyle izledi. Projeleri üç boyutlu görsellerle görme fırsatı elde eden ve tam not veren Rotary Kulübü üyeleri, ayrıca Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Bolu Belediyesi’ni tebrik etti.

Bolu Rotary Kulübü Başkanı Aydoğan Tekin, gerçekleşen sunum sonrası Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu’na teşekkür ederek toplantıya katılımından dolayı onur belgesi takdim etti.