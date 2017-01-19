  • BIST 82.742
  • Altın 147,697
  • Dolar 3,8197
  • Euro 4,0655
  • Bolu 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C

Bonzai satıcısına 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi

»
Bonzai satıcısına 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi
Bolu’da park içerisinde bulunan tuvalette uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan Hasan C. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemede 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu’da, geçtiğimiz yıl Haziran ayında D-100 karayolu kenarından bulunan Atatürk Orman Parkı tuvaletinde küçük yaştaki çocuklara uyuşturucu madde satarken Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçüstü yakalanan Hasan C. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak” suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hasan C., bugün görülen karar duruşmasında 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şahsa ayrıca bin lira adli para cezası verildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sinan Ay teşekkür etti20 Ocak 2017 Cuma 11:10
  • Başkan, basın emekçilerinin gününü kutladı20 Ocak 2017 Cuma 11:06
  • Mesleki sınavlar devam ediyor20 Ocak 2017 Cuma 11:01
  • Doğanay, Hataylı Başkanları ziyaret etti20 Ocak 2017 Cuma 10:58
  • İtfaiyeciler kar kış dinlemiyor20 Ocak 2017 Cuma 10:55
  • Yılmaz’dan, Yüceer’e taziye20 Ocak 2017 Cuma 10:49
  • Yılmaz'a sevgi dolu ziyaret20 Ocak 2017 Cuma 10:39
  • Başkandan sürpriz ziyaret20 Ocak 2017 Cuma 10:37
  • Çok sayıda tutuklanma var20 Ocak 2017 Cuma 09:27
  • Nurettin Doğanay’ın acı günü20 Ocak 2017 Cuma 09:06
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim