Bornova’Bağlantıda sessizlik bozulmadı

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Altınordu sahasında Eskişehirspor ile golsüz berabere kaldı.Bornova İlçe Stadı'nda oynanan maçta her iki taraf da yakaladıkları pozisyonlardan gol üretemedi ve mücadele başladığı gibi bitti.

Lig'in 10. haftasında Altınordu sahasında Eskişehirspor ile golsüz berabere kaldı. Bornova İlçe Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada Altınordu ve Eskişehirspor takımları gol bulabilmek adına zaman zaman etkili pozisyonlar ürettiler. Ancak iki takımda gol bulamayınca, mücadele golsüz sona erdi. Bu beraberliğin ardından Altınordu puanını 15e çıkararak 4.sırada kalırken Eskişehirspor ise puanını 8 çıkardı ve 14.sıraya yükseldi. Altınordu haftaya Denizlispor’a konuk olurken Eskişehirspor ise MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. MAÇTAN DAKİKALAR 15'inci dakikada Altınordulu Murat soldan altı pasın önüne yerden kesti, Kerim Avcı gelişine vurdu, top üstten auta çıktı. 20'nci dakikada ev sahibi ekip atağında Barış soldan sıfıra inip kale sahasına ortaladı, kaleci Kayacan, Mirkan Aydın’dan önce davranıp topu bloke etti. 22'nci dakikada Eskişehirspor atağında Ofoedu soldan uzak direğe gönderdi, Bruno savunmanın arasından yükselip kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti. 37'nci dakikada Altınordu savunması arkaya atılan topta ofsayt beklentisiyle duraklayınca ileri çıkan Aykut bir anda kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kalıp vurdu, top direğin dibinden auta çıktı. 42'nci dakikadaki Kerim Avcı yayın üzerinden tam köşeye vurdu, kaleci Kayacan son anda uzanıp topu kornere çeldi. 54'üncü dakikada Altınordulu Deniz ceza sahasına doldurdu, Barış'ın kafa vuruşunda top kaleci Kayacan'da kaldı. 55'inci dakikada Eskişehirspor atağında Erkan'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 60'ıncı dakikada Barış pasıyla sağdan ceza sahasına giren Mirkan'ın yerden vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı. 78'inci dakikada ceza yayı üzerinden Erdoğan'ın şık vuruşunda Eskişehir kalecisi Kayacan uzanarak gole engel oldu. 81'inci dakikada Alican'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerim Avcı sert vurdu, kaleci Kayacan topu çıkardı. 90+5'inci dakikada Bilal Aziz'in sağdan ortasında arka direkte Andaç ve Bruno topa dokunamayınca Eskişehirspor golden oldu. STAT: Bornova HAKEMLER: Erkan Engin, Emin Yıldırım, Bilal Gölen ALTINORDU: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Uğur Arslan Kuru, Recep Yemişci, Ali Mert Aydın, Murat Uçar (Dk. 71 Erdoğan Yeşilyurt), Deniz Vural, Serkan Göksu (Dk. 75 Alican Özfesli), Barış Alıcı, Kerim Avcı, Mirkan Aydın (Dk. 87 Fatih Aktay) ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan Erdoğan, Dorukhan Toköz, Akaminko, Aykut Akgün, Bilal Aziz Özer, Hasan Ayaroğlu(Dk. 63 Uğur İnceman), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 81 Andaç Güleryüz), Hürriyet Gücer, Erkan Zengin (Dk. 89 İbrahim Halil Öner), Ofoedu, Bruno SARI KARTLAR: Dk. 17 Deniz Vural, Dk. 20 Uğur Arslan Kuru, Dk. 52 Recep Yemişci (Altınordu), Dk. 41 Aykut Akgün (Eskişehirspor)