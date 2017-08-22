Bu fiyatlara kurban kesmek çok zor

Mübarek Kurban Bayramına az bir sürü kala büyük ve küçükbaş kurbanlıklar Bolu Belediyesinin Kuruçay mevkiindeki kurban satış alanında görücüye çıktı. 90 kiloluk Koçum Benim isimli koçun fiyatı ise 2 Bin 500 TL ile dikkat çekti.

Kurbanlıklar kurban satış alanında satışa çıktı. Bolu Belediyesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan kurban satışa alınana ilk kurbanlıklar geldi. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatları 500 ila 900 TL arasında alıcı beklerken Kıbrısçık ilçesinde yetiştiği koçlarına satışa sunan Yüksel Özcan, Koçum Benim adını verdiği 90 kilo ağırlığındaki koçunu 2 bin 500 TL’den aşağıya satmayacağını ve kurbanlığı özel olarak yetiştirdiğini dile getirdi.

Diğer bir yandan kurbanlıklarını ilk olarak pazara getiren büyükbaş hayvan yetiştiren satıcılar ise fiyatların bu fiyatların çok yüksek olduğunu kabul ederek, yem fiyatlarının fazla olmasından dolayı bu durumun kaynaklandığını dile getirdiler. Büyükbaş kurbanlıkların canlı kilosunun 20 ila 22 TL’den satıldığını en küçük büyükbaş kurbanlığın 6 bin ila 12 bin TL arasında satıldığını açıkladılar.