Yurdun belli bir bölgesini etkisi atına alan kar yağışı zaman zaman çileye dönüşürken, birçok güzelliği de beraberinde getiriyor. Kar yağışının ardından Bolu’da kartpostalları aratmayan manzaralar oluştu. Eşsiz doğal güzelliklerin yanı sıra kurulan salıncakta kara rağmen sallanan vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu. Bolu dağında bulunan salıncakta sallanırken adeta uçurumdan aşağı uçuyor gibi bir his veriyor. Ayrıca güllerin üzerine düşen kar ayrı bir güzellik ortaya çıkartıyor.
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- “NEREDE OLMAK İSTİYORSAK ONA GÖRE TAKVİYE YAPMAMIZ LAZIM”
- Çalışmalar tek tek anlatıldı
- "Sizler bize emanetsiniz
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- Bu görüntüler kartpostallık
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Bu görüntüler kartpostallık
Kar yağışı zaman zaman çileye dönüşse de güzellikleri de ortaya çıkarttı. Kentte kar altında kalan yerler kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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