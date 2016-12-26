  • BIST 77.169
  • Altın 127,858
  • Dolar 3,5040
  • Euro 3,6610
  • Bolu -1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C

“Bu harcama gerçekten çok yazık”

»
“Bu harcama gerçekten çok yazık”
Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’in, taşınması beklenen müdürlük binasına 100 bin TL üzerinde tadilat yaptırması tepkiler çığ gibi büyüyor. Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman, haberimiz üzerine; “Bu harcama gerçekten çok yazık” yorumunda bulund

“Taşınması beklenirken 100 bin liralık masraf yapıldı” haberimiz Bolu’da büyük yankı yarattı. Haberimiz üzerine gazetemize özel açıklamada bulunan Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman, şu açıklamada bulundu;

 

Gazetenizde haberi ilgiyle ve bir o kadar da üzüntüyle okudum. Halen kullanılmakta olan binanın ağır hasarlı olduğu ve güçlendirme yapılması devamında ise halen depremde yapılan ve cumhuriyet ilkokulu olarak kullanılan binanın ömrünü tamamladığından bu okula verilmesi için çalışma yapıldığı biliniyordu. İlçelerimizdeki ve merkezde bulunan birçok okulda onca eksikliğe rağmen bu harcamanın yapılması hakikaten akılla çelişen bir durum. Harcanan her kuruşta fakirlikten çocuğunu delik ayakkabıyla okula gönderen anne ve babanın hakkının olduğunu bildiklerini düşünüyorum. Ağır hasarlı güçlendirme kararı olan bir binaya bu masrafın yapılmasının eğitim öğretime sağladığı katkıyı izah etmelerini bekliyoruz.

 

BU HABER BİR İHBARDIR

 

Konuyla ilgili Cumhuriyet savcılarının ve  Bolu Valiliğinin girişimlerini kamu adına beklemek hakkımızdır diye düşünüyorum.  Ülkemiz bu kadar ekonomik darboğazdan geçerken bu harcama gerçekten çok yazık.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bayar ABP’nin Başkanı Oldu26 Aralık 2016 Pazartesi 11:00
  • ORMANCILIK TARİHİNDE KARADERE (BOLU) ORMAN İŞLETM26 Aralık 2016 Pazartesi 06:15
  • KRAMPON26 Aralık 2016 Pazartesi 06:10
  • Mudurnu’dan Halep’e yardım eli26 Aralık 2016 Pazartesi 06:02
  • BOLOFF ve Tabiatın Kalbi takdir topladı26 Aralık 2016 Pazartesi 06:00
  • Karsu İnönü’yü andı26 Aralık 2016 Pazartesi 05:58
  • Karlı dağları gezdiler25 Aralık 2016 Pazar 21:49
  • Açlıktan zafiyet geçirdi25 Aralık 2016 Pazar 21:17
  • Abant yoluna makyaj25 Aralık 2016 Pazar 21:01
  • Cadde de bıçak dehşeti25 Aralık 2016 Pazar 16:14
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim