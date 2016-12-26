Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’in, taşınması beklenen müdürlük binasına 100 bin TL üzerinde tadilat yaptırması tepkiler çığ gibi büyüyor. Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman, haberimiz üzerine; “Bu harcama gerçekten çok yazık” yorumunda bulund

“Taşınması beklenirken 100 bin liralık masraf yapıldı” haberimiz Bolu’da büyük yankı yarattı. Haberimiz üzerine gazetemize özel açıklamada bulunan Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman, şu açıklamada bulundu;

Gazetenizde haberi ilgiyle ve bir o kadar da üzüntüyle okudum. Halen kullanılmakta olan binanın ağır hasarlı olduğu ve güçlendirme yapılması devamında ise halen depremde yapılan ve cumhuriyet ilkokulu olarak kullanılan binanın ömrünü tamamladığından bu okula verilmesi için çalışma yapıldığı biliniyordu. İlçelerimizdeki ve merkezde bulunan birçok okulda onca eksikliğe rağmen bu harcamanın yapılması hakikaten akılla çelişen bir durum. Harcanan her kuruşta fakirlikten çocuğunu delik ayakkabıyla okula gönderen anne ve babanın hakkının olduğunu bildiklerini düşünüyorum. Ağır hasarlı güçlendirme kararı olan bir binaya bu masrafın yapılmasının eğitim öğretime sağladığı katkıyı izah etmelerini bekliyoruz.

BU HABER BİR İHBARDIR

Konuyla ilgili Cumhuriyet savcılarının ve Bolu Valiliğinin girişimlerini kamu adına beklemek hakkımızdır diye düşünüyorum. Ülkemiz bu kadar ekonomik darboğazdan geçerken bu harcama gerçekten çok yazık.