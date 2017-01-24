Bu işi erkeklerde güzel yapar

Bolu İzzet Baysal Sağlık Meslek Lisesinde öğrenim gören erkek öğrenciler, bu güne kadar kadınların yaptığı hemşirelik mesleğini öğrenerek, bu işi erkeklerinde en güzel şekilde yapacağını kanıtladılar.

Yıllardır kadınların yapmış olduğu hemşirelik görevini artık erkeklerde rahat bir şekilde aldıkları eğitim sonrası yapabilme şansı buluyorlar. Erkek hemşireler kadın hemşirelerin yaptığı tüm görevleri yerine getirerek, mesleklerinde üstün başarı gösteriyorlar. Orta öğrenimden sonra Sağlık meslek Lisesine kayıtlarını yaptıran erkek hemşireler, enjeksiyon iğnesi yapıyor, tansiyon, ölçüyor, kan alıyor, yaralanmalarda yara bölgesine ve kesiklere dikiş atabiliyor, kalp masajı dahil tüm görevleri yerine getirerek bu işi en güzel bizde yaparız dediler.

1999 yılından bu yana yüzlerce erkek hemşire mezun eden İzzet Baysal Sağlık Meslek Lisesinde şu anda 7 erkek öğrenci hemşirelik, 15 erkek öğrenci de ATT bölümünde öğrenim görüyorlar.

OKUL HAKKINDA BİLGİLER

İzzet Baysal Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Emine Kaya, bu güne kadar barıdan başarıya koşan okulları hakkında şu bilgileri verdi; Okulumuz 1975 yılında “Sağlık koleji” adıyla açılmış daha sonra Sağlık Meslek Liseleri yönetmeliği ile okulumuzun adı “Bolu Sağlık Meslek Lisesi” olarak değiştirilmiştir.

Okulumuzdan 1191 Hemşire,317 Ebe,37 Sağlık Memuru,28 Çevre Sağlığı Teknisyeni,30 Röntgen Teknisyeni,107 Acil Tıp Teknisyeni,74 Laboratuvar Teknisyeni mezun olmuştur. Mezun olan öğrenciler resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yardımcı sağlık personeli olarak istihdam edilmektedirler.

Okulumuzda 12 derslik,1 kütüphane, 7 idare odası, 1 öğretmenler odası,1 kapalı spor salonu, 5 Laboratuvar 1 lojman ve 1 kız öğrenci pansiyonu ( 100 öğrenci kapasiteli) mevcuttur.

24 Kasım 2007 tarihinden itibaren okulumuzun adı “İZZET BAYSAL SAĞLIK MESLEK LİSESİ” olarak değişmiştir. Pansiyonumuz da Şubat 2008 tarihinde hizmete açılmıştır. Okulumuzun adı 2011 yılından itibaren İzzet Baysal Anadolu Sağlık Meslek Lisesi olarak değişmiştir. Son olarak 2014-2015 eğitim öğretim yılıyla birlikte okulumuzun ismi günümüzde kullanılan “İzzet Baysal Gölyüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” ismini almıştır.

Okulumuzda 300’ü kız 97’si erkek olmak üzere 397 öğrenci öğrenim görmektedir. Okulumuz Sağlık Meslek Lisesi olarak son mezunlarını bu sene 30 öğrenci ile Acil Tıp Teknisyenliği Dalında ve 62 öğrenci ile Hemşirelik Dalında verecektir.

TEOG puanıyla okulumuza yerleşen öğrencilerimiz için bu sene oluşan taban puanımız 386,830 dur. 9. sınıfa yerleşen öğrencilerimiz ortak kültür derslerini görüp 10. Sınıfa geçtiklerinde kültür derslerinin yanında sağlık hizmetleri alanında mesleki dersleri görmeye başlıyorlar. 11. ve 12. Sınıflarda ise isteklerine ve puanlarına göre yerleştikleri dallarda eğitimlerine devam ediyorlar. Öğrencilerimiz 10,11 ve 12. Sınıf eğitimlerini devam ettirdikleri süre içerisinde meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı 5510 sayılı Kanunun 5.maddesinin (b) bendi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sigortalanırlar.

Okulumuz Sağlık Hizmetleri Alanında; Hastanın beslenmesini sağlama, bilgisayar ofis programlarını kullanma, sağlık hizmetlerinde etkili iletişim kurma, insan vücudunun anatomi ve fizyolojisini tanıma, mesleki hak ve sorumluluklar doğrultusunda çalışma, hastanın tıbbi bakımını destekleme, hastanın kişisel bakımını yapma, hasta/yaralıya ilk yardım uygulama, aseptik tekniklere uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, doğum öncesi izlem ve doğuma yardımcı olma, kadın hastalıkları ve aile planlaması hizmetlerinde yardımcı olma, yenidoğan ve çocuk sağlığını koruma, özel bakım uygulamaları yapma, mesleki temel uygulamaları yürütme ile ilgili bilgi, becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilmektedir.

Sağlık Hizmetleri Alanı altında okulumuzda Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarında 11. ve 12. Sınıf öğrencilerimize eğitimler verilerek onları mesleğe hazırlamaktayız. Ayrıca öğrencilerimiz okulda gördükleri teorik ve uygulamalı dersleri 12.sınıf staj çalışmalarında daha da pekiştirmektedirler. Öğrencilerimiz 12.sınıf staj çalışmalarını özel veya devlet kurumlarında yerine getirebilmekte ve bu süre içerisinde kedilerine işverenler tarafından ücret verilmektedir.

Meslek liselerinin Sağlık Hizmetleri alanından mezun olanlar, “Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler. 2015 sayısal verilerine göre okulumuzdan mezun olan 75 öğrencinin 65’i bir üst öğrenime devam etmiştir. 2016 verilerine göre ise okulumuzdan mezun olan 71 öğrencinin tamamı bir üst öğrenime yerleşmiş yada özel bir kurumda çalışmaya başlamıştır.

Mezun olan öğrencilerimiz Kamu-özel ayrımı olmaksızın hastaların bulunduğu ve sağlık hizmeti veren, tüm işletmelerde, huzurevlerinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde, evde bakım hizmetleri veren işletmelerde, görüntüleme ve tıbbi laboratuvar merkezlerinde çalışabilirler.

Okulumuz İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında OHSAS belgesine sahiptir. Ayrıca yaygın eğitim kapsamında okulumuzda Tam Gün Tam Yıl kapsamında Hasta ve Yaşlı Refakatçisi kursları düzenlenmektedir.

“DALGA GEÇENLER BİLE OLDU”

Ülkemizde ve ilimizde son zamanlarda erkek hemşire sayısının artması özellikle hastalar açısında da büyük memnunluk gösterirken İzzet Baysal Sağlık Meslek Lisesi 127inci sınıfında öğrenim gören öğrenci Battal Emekli, erkek hemşire mesleğini severek kabul ettiğini belirterek gazetemize şu açıklamada bulundu; “Erkek hemşirelik mesleğini çok seviyorum ve bu bölümü de isteyerek kabul ettim. Bu meslekte daha da ilerilere gitmek istiyorum. Erkeklerinde bu mesleği yapabileceğini göstermek istiyorum. Erkek Hemşirelik bölümünü seçtiğimde bir çok arkadaşım benimle dalga geçti. Hiç biri umurumda değil. Bizde bu işi seve seve yapıyoruz. Hastalara en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Aldığımız eğitim, kadın hemşirelerle aynı” diye konuştu.

Diğer bir yandan ATT eğitimi alan 15 ATT öğrencisi de, kadın hemşireler gibi eğitim alıp özellikle ilk yardım konusunda tüm bilgilere sahip olup, ambulans hizmetlerinde mezun olduktan sonra görev yapacaklar. İzzet Baysal Sağlık Meslek Lisesi bu yıl 15 ATT, 7 de erkek hemşire olmak üzere 22 mezun verecek. Okulda öğrenim gören kız hemşireler ise erkeklerinde bu görevi en iyi şekilde yerine getirdiklerini ve birlikte öğrenim görmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.