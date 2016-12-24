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Bu kadro eleştirilir!..

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Bu kadro eleştirilir!..
Boluspor’u 10.haftadan sonra görün diyen Teknik Direktör Fuat Çapa son 5 haftada alınan 4 mağlubiyeti engelleyemedi. Kırmızı-beyazlılar son 2 maçta tam 9 gol yedi.

Haber: Uğur Balaban

Teknik Direktör Fuat Çapa haftaiçinde kupada oynayan ve başarılı bir performans sergileyen genç oyuncuları Yeni Malatyaspor maçında sahaya sürmeyerek büyük şaşkınlık yarattı. Hafta için harika bir oyun oynayan Fatih Nurullah, Cumali Bişi ve Cengiz Umut bu maçta ilk onbirde kendilerine şans bulamadı. Sakatlığı sona eren Andre Santos’un ilk yarıda saha yerine yedek kulübesinde yer alması, Emre’nin sol kanat yerine sağ kanatta ters ayakla oynaması da eleştirilerin hedefi oldu. Çapa takımla birlikte 5-1’lik yenilginin başrolünü oynayan isim oldu.

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