BU KARNE KİMİN?

Mustafa Namdar / -İzdüşüm-

Eğitim öğretimde yarıyıl soluklanması. Hayatın yol haritasındaki kilometre taşlarının bir bölümü de eğitim öğretimi işaret eder. Bu işaretin bir bölümü yolun yarısına gelindiğini işaret eder. Yarı yıl tatilidir adı. Öğrencin yarı yıldaki başarı ve başarısızlık performansını gösteren zayıftan pek iyiye, devamdan devamsızlığa bu. Okula gitmek üzere evden dualarla uğurlanan çocuk ara ara kontrolden uzak tutulduğunda istenmeyen sapmalar olabilir. Bu sapmalar sadece çocuğa ait olduğunu kabul etmeliyiz.

Yolun yarısında hiçbir şey bitmiş değil çocuğunuzu komşu çocuğu ile karşılaştırmak yerine, onun da başarısı için yardımcı olunacağını düşünmek zorundayız.

Aslında çocuğun getirdiği karne bir anlamda ona babanın, velinin karnesidir. Her bir olumsuzluğun sorularıdır bunlar.

Soru: Beni okula kayıttan sonra okula kaç defa gelebildin?

Soru: Öğretmenlerimle davranışlarım, devam devamsızlığım konusunda konuştun mu?

Soru: Derslerim konusu ve yeteneklerimle ilgili kaç öğretmenimle konuşabildiniz? Gibi çoğaltabilmek mümkün. Sorulara vicdanınızı rahatlatacak cevaplar bulamıyorsanız bilin ki bu karne sizin.

Hiçbir şey düzelmez değil. Yeter ki okula yakınlaşın! Okul idaresi öğretmenleriyle diyalog kurun.

Farklılıkları hayalleri olanlar yaratır. Çocuğun hayallerini keşfedin. Hayallere ulaşabilmenin yolunun sevgisiyle anlatın. Bu karne benim diyebilin. Kırıp dökmeden yarı yıl tatilini değerlendirin…