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Bu konser kaçmaz

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Bu konser kaçmaz
Bolu Türk Sanat Müziği Topluluğu, yeni yıl öncesi kulakların pasını silecek.

Bolu Belediyesi’nin himayesindeki Bolu Türk Sanat Müziği Topluluğu, 2016 yılının son konserini vermeye hazırlanıyor.

30 Aralık Cuma günü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda sanatseverlerin karşısına çıkacak olan Bolu Türk Sanat Müziği Topluluğu, yılbaşı öncesi Bolululara eşsiz bir gece yaşatmaya aday. Şef Rıfat Günen yönetimindeki Bolu Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun vereceği ‘yılın son konseri’ saat 20.00’de başlayacak.

Sanatseverlere yeni yıla saatler kala muhteşem bir gece yaşatılması hedeflenen konserde Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Türkçe pop müziği, fantezi müzik, meydan faslı ve potpuriler müzik gibi farklı kategorilerden birçok şarklı ve eser seslendirilecek.

Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Cuma akşamı saat 20.00’de başlayacak ücretsiz konsere tüm sanatseverleri davet etti.

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