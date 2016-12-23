Bu maça kalp dayanmaz!..

Boluspor TFF 1. ligin 16. Haftasında Cumartesi günü saat 13.00’te Bolu Atatürk Stadı'nda şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz rakibini yenerek avantajı eline geçirmek istiyor.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Zorlu mücadele öncesinde Boluspor'da sakatlığı süren Anco Jansen ve sarı kart cezalısı Soner Şahin dışında eksik isim bulunmuyor. Santos'un durumu maç saatinde belli olacak. Boluspor'da hedef 3 puan alarak rakibinin üstüne çıkmak. Öte yandan Yeni Malatyaspor’da Bolu maçı öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakat olan Amutu ile beraber sarı kart cezalısı Ahmet Burak Solakel de Bolu’da forma giyemeyecek.

Mücadele TRT Spor'da!..

TRT Spor'dan naklen yayınlanacak olan zorlu maç öncesinde Boluspor 26 puanla 4.durumda bulunurken Yeni Malatyaspor ise 27 puan ile 3.sırada bulunuyor. Kupa zorlu Beşiktaş maçından 1 puan almayı başaran ve maçın hazırlıklarını tamamlayan ekibimiz maç saatini beklemeye başladı.

Maçın kaderini kimler belirleyebilir?

Boluspor için ligdeki kader maçlarından biri olarak görünen maçta Poepon ön plana çıkabilecek isim olarak göze çarpıyor. Geride kalan 15 haftada Poepon 11 gol atarak Boluspor'u sırtladı. Rakip takımda ise gol yollarında ön plana çıkan bir isim 10 gollü Dialiba olarak görünüyor.

İç saha karnesi iyi

Boluspor'un zorlu maç öncesi iç saha karnesi oldukça parlak. Boluspor iç sahada oynadığı maçlarda bu maça kadar 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak toplam 15 puan toplamayı başardı. Temsilcimiz iç sahadaki yenilgilerini Mersin İdman Yurdu ve Balıkesirspor'dan aldı. Yeni Malatyaspor’un dış saha performansı dikkat çekiyor. Dış saha maçlarında 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan topladı.