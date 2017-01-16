BU SAKATLIKLAR BELİMİZİ BÜKÜYOR

Boluspor ligin ikinci yarsının ilk maçına adeta kadro revizyonu ile çıktı. Ekibimizde sakatlıkları süren oyuncular ile birlikte Diarra'nın cezalı olması nedeniyle tribünde adeta as kadromuz yer aldı.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ligin ilk yarısından sakatlıkları süren Anco Jansen ve Andre Santos'un tedavilerinin sürmesi nedeniyle bu oyuncular bu karşılaşmada riske edilmediler. Bunların yanında kampta sakatlanan Özgür İleri, ve Renato Arapi'de bu karşılaşmada görev alamadılar. Diarra'nın da kart cezalı olması nedeniyle toplam 5 as oyuncumuz zorlu maçı tribünden takip etmek zorunda kaldılar. Bu oyuncuların yerine devre arası transferleri sahada yer alırken, bu oyuncularında hazır olduğu zaman takım içindeki rekabetin daha ön plana çıkması bekleniyor.