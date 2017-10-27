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Bu süreci atlatacağız

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Bu süreci atlatacağız
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur önem elemsinde Boluspor, Anadolu Selçukluspor ile karşılaştı. Yılmaz Özen Boluspor A takım ile sezonun ilk maçına çıktı ve kazandı.

 

Haber: Esra ÖZTÜRK

Boluspor'da teknik direktör Fuat Çapa'nın gönderilmesi ile birlikte yine alt yapıdan A takıma çıkarılan teknik sorumlu Yılmaz Özen, takımı ile çıktığı ilk maçta Boluspor'u Ziraat Türkiye kupasında Konya Selçukluıspor’u 1-0 yenerek bir üst tura taşımayı başardı.Maçın ardından konuşan genç ve başarılı teknik adam şunları söyledi.   “Boluspor kaliteli bir takım. Aynı zamanda altyapıya önem veren bir takım. Buraya altyapımızdan 9 oyuncumuz ile geldik. Bugün maçta da eksiği olan oyuncularımız oynadı. Zor bir süreçten geçen Boluspor  kalitesi ve karakteriyle bu süreci atlatacaktır. Bugün alınan galibiyet ile birlikte Boluspor iyi bir çıkış yakalayacaktır” dedi.

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