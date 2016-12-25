  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Bolu -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C

BULUT; “ÇOK DAHA MÜKEMMEL VE GÖRKEMLİ OLMALI”

»
BULUT; “ÇOK DAHA MÜKEMMEL VE GÖRKEMLİ OLMALI”
Festival düzenleme ve yürütme kurulu 32. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali’nin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

 Festival Düzenleme ve Yürütme Kurulu 24.12.2016 Cumartesi  günü Belediye Başkanı ve Festival Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanı  Turhan BULUT’un Başkanlığında Belediye Toplantı Salonunda 32. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivalinin ilk toplantısını gerçekleştirdi.  Toplantıya, Kaymakamlık Makamı Temsilcisi İlçe Milli Eğitim Müdür V. Bahire GÜRGÖR, Belediye Temsilcisi Ünsal KARABOSTAN, Belediye Encümeni Temsilcisi  Sami ÖZER, AİBÜ Mengen Aşçılık Meslek Yüksekokulu ve ASOMDER Temsilcisi Öğretim Görevlisi Ali Kemal KEMER,  Mengen Aşçılar Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Nözen AŞÇIPINAR,   TAŞPAKON Temsilcisi Zeynel AKGÖNÜL, TAFED Temsilcisi Engin KALAYCI,  MAF Temsilcileri Kamil ERDOĞDU ve Arif İŞERİ,  Mengen Aşçılık ve Turizm Derneği Başkanı Salih BOZKURT ve Üyesi Bilal CANTÜRK,  Mengen Esnaf Odası Başkanı Burhan ERÖZ, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı YAVUZ  katıldı.

 

2016 yılı Festival gelir gider hesaplarının görüşüldüğü toplantıda Belediye Başkanı Turhan Bulut, Festival Düzenleme ve Yürütme Kurulunun, tüm aşçı Federasyon ve Derneklerinin büyük gayretleri ile muhteşem bir şekilde gerçekleştirilen 31. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivalinin ardından çok daha mükemmel ve görkemli yapılması hedeflenen 32. Festivalimiz için çalışmalara başlanacağı, 28.01.2017 Cumartesi günü yapılacak olan bir sonraki toplantıda 32. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivalimizin tarihinin ve Federasyonların, Derneklerin sorumluluklarının belirleneceği kararları alınarak toplantı sona erdi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öncelik küçük işletmelerin25 Aralık 2016 Pazar 10:59
  • GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİNE YOĞUN İLGİ25 Aralık 2016 Pazar 10:55
  • BAŞKAN ÖZBAĞ İLGİDEN MEMNUN25 Aralık 2016 Pazar 10:50
  • MERKEZ İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANDI25 Aralık 2016 Pazar 10:47
  • BULUT; “ÇOK DAHA MÜKEMMEL VE GÖRKEMLİ OLMALI”25 Aralık 2016 Pazar 10:45
  • Geredeli Muhtarlardan Baruş’a Ziyaret25 Aralık 2016 Pazar 10:43
  • “NEREDE OLMAK İSTİYORSAK ONA GÖRE TAKVİYE YAPMAMIZ LAZIM”24 Aralık 2016 Cumartesi 16:03
  • Çalışmalar tek tek anlatıldı24 Aralık 2016 Cumartesi 15:53
  • "Sizler bize emanetsiniz24 Aralık 2016 Cumartesi 15:47
  • Garajla birlikte kül oldu24 Aralık 2016 Cumartesi 15:28
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim