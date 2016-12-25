- BIST 76.972
- Altın 128,025
- Dolar 3,5120
- Euro 3,6706
- Bolu -1 °C
- İstanbul 5 °C
- Ankara 1 °C
- Cadde de bıçak dehşeti
- Gençlerin kavgası kanlı bitti
- Beşiktaş-Bolu maçının bilet satışı sürüyor
- “Ortada somut bir şey yok”
- Taşınması beklenirken 100 bin liralık masraf yapıldı
- BUNU DA BEN YAŞADIM
- Beşiktaş-Bolu A2'de
- Alkışlar bayanlara
- Çarıkcı "Daha iyi bir Boluspor”
- Ya Mersin ya da Bolu
- Sultanlar Yılın Son Maçında Galip! 3-1
- Soğuklar bitmek bilmiyor
- Hentbolde ezdik geçtik
- Öncelik küçük işletmelerin
- Dev Adamlar Prova Yaptı! 81-64
BUNU DA BEN YAŞADIM
BUNU DA BEN YAŞADIM
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cadde de bıçak dehşetiBirlikte alkol alan iki şahıs İzzet Baysal Caddesini birbirine kattı. Arkadaşını bıçakla yaralamak isterken vatandaşlar tarafından engellenen ve daha sonra olay yerinde kaçan alkollü şahıs polise direniş gösterip, hakaretler savurdu. Caddede büyük panik y
Gençlerin kavgası kanlı bittiAkşam saatlerinde Hattat Emin Baran Caddesi üzerinde bir grup genç kavga etti. İsimleri öğrenilemeyen gençlerden biri bıçaklandı
“Ortada somut bir şey yok”CHP Bolu Milletvekili ve TBMM İç İşleri Komisyonu Üyesi Tanju Özcan son günlerde gündeme oturan Bolu’nun büyükşehir olma çalışmaları hakkında gazetemize özel bir açıklamada bulundu.
Taşınması beklenirken 100 bin liralık masraf yapıldıTaşınması ve depreme karşı önlem alınması beklenen Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün binasına Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’in başta kendi makam odası olmak üzere 100 bin liranın üzerinde tadilat yaptığı iddia edildi.
Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim