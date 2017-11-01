 eryaman escort , ankara escort bayan, escort ankara, bursa escort - ankara escort
  • BIST 111.400
  • Altın 157,217
  • Dolar 3,8226
  • Euro 4,4483
  • Bolu 1 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C

Bütçe Görüşmeleri başladı

»
Bütçe Görüşmeleri başladı
İl Genel Meclisi Kasım Ayı toplantıları başladı. Ay boyunca devam edecek toplantıların ilk oturumunda 4 madde görüşülüp karara bağlandı.

 

Haber: Bulut Altundal

Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşenKasım Ayı toplantılarının ilk oturumunda İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Performans Programı görüşülerek incelenmek üzere meclisin ihtisas komisyonlarına havale edildi. Ardından İl Özel İdaresinin 2018 Mali yılı Gelir ve Gider Bütçesi oy birliği ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Toplantıda Merkez İlçe, Güneyfelakettin Köyü Çiftlik (Değirmenyanı), Cinler ve Muslar

Mahallelerine içme ve kullanma suyu tahsisinin yapılması talebi Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilirken, Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor doğrultusunda Gerede İlçesi Köye Yönelik Muhtelif Hizmetlerde Kullanılmak üzere yardım bölümünden 86.251 TL. ödeneğin, Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına karar verildi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • -3 derece geliyor01 Kasım 2017 Çarşamba 09:20
  • Özcan o sözler için konuştu01 Kasım 2017 Çarşamba 00:23
  • Taksiyi çalan yolcu yakalandı01 Kasım 2017 Çarşamba 00:19
  • Baba oğul cezaevinde buluştu01 Kasım 2017 Çarşamba 00:13
  • TEM’deki çalışmalar bir hafta uzadı31 Ekim 2017 Salı 18:53
  • Beypiliç’ten istihdam hamlesi31 Ekim 2017 Salı 17:48
  • İki ayda bakın kaç kişi tutuklandı31 Ekim 2017 Salı 17:21
  • Maktulün annesi katil zanlısını Zanlının ağabeyi maktulün annesini suçladı31 Ekim 2017 Salı 15:43
  • Ak Parti Dörtdivan’da bir araya geldi31 Ekim 2017 Salı 14:45
  • Sancak’tan Kazak polislere FETO/PDY eğitimi31 Ekim 2017 Salı 13:07
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim