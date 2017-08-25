Büyük başarı

Bolu’da KKYDP ekonomik yatırımları başarıyla devam ediyor. Yerinde yapılan denetimlerde özellikle Kanatlı Yetiştiriciliği yatırımlarının % 100’e yakın bir kapasite ile çalıştıkları görüldü.

Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü V. Fahri TETİK son on yılda Bolu da hayata geçirilen ekonomik yatırımlar hakkında yaptığı açıklamada;

“İlimiz genelinde Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleri Programı Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi kapsamında 2006 yılından itibaren yürütülmüş olan 10 Etap toplamında Merkez de 29 adet, Göynük de 33 adet, Gerede de 17 adet, Mudurnu da 21 adet, Mengen ve Yeniçağa da 7 adet, Seben de 6 adet, ve Dörtdivan da 2 adet olmak üzere toplam 115 adet proje hayata geçirilmiştir. İlgili projelerin hibeye esas proje tutarları toplamı 67.038.236,10 TL ve ödenen hibe tutarları toplamı da 32.610.305,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yatırım tamamlandıktan sonraki beş yıl içerisinde hibe sözleşmesiyle gerçekleştirilen yatırım üçüncü şahıslara kiralama veya satış yoluyla devredilemeyeceğinden ilgili projelerin takibi Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü proje yürütme birimi elemanlarınca yılda iki kez titizlikle yapılmaktadır. Özellikle 9. ve 10. etaplarda tamamlanan 69 adet projenin tamamı Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar olup bu etaplarda ödenen toplam hibe tutarı 26.484.358,65 TL ve tüm etaplar içersindeki Kanatlı Yetiştiriciliğine ödenen hibe oranı % 81 olarak gerçekleşmiştir. Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü proje yürütme birimi yapılan ilk kontrollerde 9. ve 10. etaplarda tamamlanan Kanatlı Yetiştiriciliği yatırım projelerinin tamamının eksiksiz bir şekilde üretime devam ettiğini tespit etmiştir. Verilen % 50 hibe desteğine karşılık işletmeler hali hazırda % 100 başarılı bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir.

2017 yılı uygulamalarına yönelik KKYDP 11.Etap kapsamında ise İlimiz Gerede İlçesinde 6 adet Deri İşleme Tesisi, Merkez de 1 adet Besi Sığırı Üretim İşletmesi ve Mengen İlçesinde 1 adet Süt Üretim İşletmesi olmak üzere hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanmış toplam 7 adet yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili 4 yatırımcı ihale aşamasında olup diğer 3 yatırımcı inşaat işleri ihale sürecini tamamlamıştır. İl Proje Yürütme Birimince yapılan incelemede ihale onayını almış ve ihale sonucu belirlenen yüklenici firma ile uygulama sözleşmelerini imzalamıştır. Bir sonraki etap olan KKYDP 12. Etap yayımlandığında başvuru sayısının daha da artması ve İlimizde daha çok yatırım projesinin hayata geçmesini temenni ediyorum.” ifadelerinde bulundu.