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Büyükelçi Oka müsabakaları izledi

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Büyükelçi Oka müsabakaları izledi
Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası maçlarını izlemek üzere Bolu'ya gelen Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Hiroshi Oka, Bolu Valisi Aydın Baruş ile birlikte müsabakaları izledi ve başarılı olan bazı sporculara madalyalarını takdim etti.

Haber: Uğur Balaban

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda yapılan programa  Bolu Valisi Aydın Baruş, Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Hiroshi,  Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Meydan Kobaş da yer aldı.

Yaklaşık 10 aydır Türkiye’de olan ve ülkemizde ilk kez bir spor müsabakasına katıldığını ifade eden Büyükelçi Oka, bir süre müsabakaları izledikten sonra Vali Aydın Baruş ile birliktebazı sıkletlerde dereceye giren sporculara ödül takdimini de yaptı.

Öte yandan Büyükelçi Hiroshi Oka, Aydın Baruş'un hediye ettiği karate elbisesini giyerek objektiflere sporcularla birlikte poz verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Zerin Biçen de Büyükelçi HiroshiOka'ya çeşitli hediyeler verdi.

Vali Baruş, Büyükelçi Oka ve beraberindekiler daha sonra ise Gölcük’e gittiler. Burada bir süre sohbet eden Vali Baruş ve  Büyükelçi Oka, daha sonra ise Bolu’nun dünyaca ünlü güzelliği olan Gölcük’te bir süre gezerek hatıra fotoğrafı çektirdiler. 

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