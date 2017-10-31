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Büyükelçilikte Bolu rüzgarı

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Büyükelçilikte Bolu rüzgarı
Tunus Büyükelçiliği tarafından verilen Cumhuriyet resepsiyonunda ülkemizi ve İlimiz Bolu’yu en güzel şekilde temsil eden Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi de davet üzerine katıldı

Haber: Bulut Altundal

Cumhuriyetimizin kurulusunun  94.yılı  kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçiliği tarafından verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda tam anlamıyla Bolu rüzgarı esti. Cumhuriyetimizin kurulusunun 94.yılı kutlama programına Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ev sahipliğinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tunuslu Bakanlar, büyükelçiler, bakanlar ve çok sayıda misafir katıldı. Resepsiyonda, ülkemizi ve Bolu’yu en güzel şekilde temsil eden Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi ayrıca açılışı yapılacak olan  ve yaklaşık 5 ülke bakanları ile , Tunus Başbakanı Yusuf Şahid’in katılımları ile gerçekleşecek olan Uluslararası Tarım Aletleri Fuarı’nın açılış töreni ile Uluslararası Maarif Okulları’nın açılış törenlerinde de sahne alacak.

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