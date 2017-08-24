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Büyükşehir Basket te Bolu’da…

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Büyükşehir Basket te Bolu’da…
Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Bolu’da sürdürüyor.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Büyükşehir Basket, Koç Selçuk Ernak idaresinde taktik ve kondisyon ağırlıklı antrenmanlar gerçekleştiriyor.  Kadrosunu genç  ve yetenekli isimlerle güçlendiren Büyükşehir, 31 Ağustos Perşembe gününe kadar Bolu’dan antrenmanlarını sürdürecek. Kulübün Basın Sözcüsü Erdal Şenkardeş, yeni sezon hazırlıklarının belirlenen program dahilinde devam edeceğini kaydetti.

Yoğun çalışmalar sürüyor

Şenkardeş açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı: “Takımımız 20 Ağustos Pazar günü itibariyle Bolu’da kamp yapmaya başladı. 31 Ağustos Perşembe gününe kadar da burada hazırlıklarımız sürecek. Ardından belirlenen takvim kapsamında hazırlıklarımız devam edecek. Yoğun bir kamp takvimimiz var. İtalya’da ve Bursa’da turnuvalara katılacağız. Özel maçlar oynayacağız. Takımımız Basketbol Süper Ligi’ne en iyi şekilde hazırlanıyor. İnşallah bu yıl teknik ekibimiz, sporcularımız ve taraftarlarımızla önemli bir heyecanı yaşayacağız.”

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