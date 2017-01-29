Büyükşehir Gaziantepspor galibiyeti hatırladı!

Haber: Erdal Tanrıverdi
Stat: Gaziantep Arena
Hakemler: Murat Özcan, Özgür Ertem, Gökmen Baltacı
Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak, Rıza Efendioğlu, Ahmet Kesim, Murat Ceylan (Dk.69 Erdal Güneş), Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Wadji (Dk.74 Ramazan Civelek), Erhan Kartal, Özgür Özkaya, Muhammet Reis, Uche (Dk. 82 Tevfik Köse)
Bandırmaspor: Okan Kocuk, Deniz Kılınç (Dk.46 'Droppa), Yiğit İsmail Gökoğlan (Dk.59 Bilal Hallaçlar), Brinner, Gökhan Karadeniz, Silva, Emre Güngör, Sertaç Çam, Gökhan Yılmaz, Bahri Can Avcı, Atabey Çiçek (Dk. 46 Üstün Bilgi)
Goller: Dk.11 Muhammet Reis, Dk.56 Gökhan Alsan, Dk. 85 Tevfik Köse (Büyükşehir Gaziantepspor), Dk.66 Üstün Bilgi (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Gökhan Alsan, Dk. 45 Erhan Kartal , Dk. 67 Ahmet Kesim (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Brinner, Dk. 42 Gökhan Karadeniz (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 49 Emre Güngör (Bandırmaspor)