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Buzdolabı patladı Mahalleli büyük korku yaşadı

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Buzdolabı patladı Mahalleli büyük korku yaşadı
İlimiz Sağlık Mahallesinde bir apartman dairesinde buzdolabının motorunun patlaması nedeniyle yangın çıktı. Patlamayı duyan mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Olay Sağlık Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Davut Karagüllüoğlu'na ait dairede bulunan buzdolabı motoru

 Sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle bomba gibi patladı. Patlama sonucunda dairede yangın çıktı. Bu esnada evde bulunan Karagüllüoğlu ve ailesi büyük bir korkuyla evden dışarıya çıkarak itfaiyeye haber verdi. Hemen olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Patlama sonucunda mahalle sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. Patlamadan dolayı şoka girenleri sağlık ekipleri sakinleştirilmeye çalıştı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

 

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