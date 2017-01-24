Bylock'cu jandarmalar adliyede

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde FETÖ / PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 kişiden, geriye kalan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Haber: Erol Değirmenci

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından FETÖ / PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme uygulaması olan "Bylock" ve "Eagle" programı kullanıcısı 24 kişi gözaltına alınmıştı. İçlerinde öğretmen, asker ve polislerinde olduğu 24 kişiden, 22 şahısın işlemleri bitmesinin ardından geriye kalan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Bylock uygulamasını kullandığı tespit edilen Jandarma astsubaylar A.K., S.U. emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Jandarmaların aynı zamanda son kararname ile görevlerinden ihraç edildiği öğrenildi.